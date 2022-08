Próximo de acerto com o Flamengo, Oscar aparece com a camisa do clube

A torcida do Flamengo viu suas expectativas com a contratação do meia Oscar aumentarem após circular nas redes sociais uma foto do jogador com a camisa Rubro-Negra.

Legenda: Imagem do jogador com a camisa do Flamengo circula nas redes sociais Foto: Reprodução

De saída do time Shanghai, da China, o jogador está com a família no Brasil enquanto aguarda um desfecho. A polêmica sobre a transferência está sob o fato de Oscar ter contrato até o fim de 2024 com o time Chinês. O Flamengo já disse que não tem condições de pagar pela cessão por empréstimo. A única saída agora é convencer o time de Oscar a permitir que o meia defenda outra equipe pelo menos até o fim do ano.

Segundo o ge.com, o Shanghai deu o ok para que o jogador de 30 anos fique no Brasil até o fim de 2022 com a família, mas sem defender outra equipe. Diante do assédio de clubes como o Flamengo, seu empresário está tentando transformar a liberação também para que se mantenha em atividade.

Valores

Oscar recebe 22 milhões de euros (R$ 116 mi) livres de impostos por temporada na China, o que daria algo em torno de R$ 10 milhões por mês. Segundo o site, o jogador aceitou reduzir o salário drasticamente nos cinco meses do possível empréstimo ao Flamengo.