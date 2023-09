Próximo adversário do Fortaleza, São Paulo não vence na Série A há mais de dois meses

Envolvido na decisão da Copa do Brasil, o São Paulo está muito próximo de conquistar o torneio de forma inédita, já que venceu o duelo de ida por 1 a 0. No entanto, antes do jogo decisivo, marcado para o próximo domingo (24), o time paulista é adversário do Fortaleza, pela 24ª rodada da Série A. A expectativa é que Dorival Júnior escale uma equipe totalmente formada por reservas, o que pode ser positivo para o Tricolor do Pici na luta pela vitória. Além disso, outro dado também pode ser interessante para o Leão: o São Paulo não vence há mais dois meses no Brasileirão.

Neste período, já são sete jogos sem saber o que é conquistar os três pontos. A última vitória aconteceu no dia 16 de julho, quando o time goleou o Santos por 4 a 1, no Morumbi, pela 15ª rodada da competição. De lá pra cá, foram três empates (contra Bahia, Flamengo e Botafogo) e quatro derrotas (Cuiabá, Atlético-MG, América-MG e Internacional).

A verdade é que o São Paulo priorizou as Copas (Sul-Americana e do Brasil) em detrimento ao Brasileirão. Na competição internacional, o time foi eliminado nas quartas de final, pela LDU, do Equador, nos pênaltis. Já no torneio nacional, está muito próximo da conquista. Na Série A, os resultados dos últimos sete jogos deixam a equipe do Morumbi próxima da zona do rebaixamento, com apenas quatro pontos de distância do Santos, que tem 24 e ocupa a 17ª colocação.

ÚLTIMOS SETE JOGOS DO SÃO PAULO NA SÉRIE A:

Cuiabá 2 x 1 São Paulo - 16ª rodada - 22/07

São Paulo 0 x 0 Bahia - 17ª rodada - 30/07

São Paulo 0 x 2 Atlético-MG - 18ª rodada - 06/08

Flamengo 1 x 1 São Paulo - 19ª rodada - 13/08

São Paulo 0 x 0 Botafogo - 20ª rodada - 19/08

América-MG 2 x 1 São Paulo - 21ª rodada - 27/08

Internacional 2 x 1 São Paulo - 23ª rodada - 13/09

* O jogo contra o Coritiba, válido pela 22ª rodada, foi adiado para o dia 27/09