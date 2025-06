Próximo adversário do Fortaleza, Santos encaminha venda de Soteldo ao Fluminense

O atacante venezuelano Soteldo está de saída do Santos, próximo adversário do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025. O jogador tem negociações avançadas com o Fluminense e deve ser anunciado pelo time carioca nos próximos dias, para a disputa do Super Mundial.

De acordo com informações do ge, o Santos já aceitou a proposta do Fluminense por Soteldo, falando apenas questões burocráticas. A expectativa é que o negócio seja concretizado até esta terça-feira (10), data limite para inscrição de jogadores no Mundial.

Aos 27 anos, Soteldo está finalizando sua terceira passagem pelo Santos. Na atual temporada, ele soma 17 jogos e duas assistências, sem gols marcados. Tendo também passado pelo Grêmio, o Fluminense será seu terceiro time no Brasil.

O Santos, atual time de Soteldo, é o próximo adversário do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025. As equipes entram em campo na próxima terça-feira (12), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.