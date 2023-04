Próximo adversário do Fortaleza na Sula, San Lorenzo vence o Boca Juniors no Argentino

O San Lorenzo, próximo adversário do Fortaleza na Sul-Americana, venceu o clássico contra o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (12) e subiu para a vice-liderança do Campeonato Argentino. As equipes se enfrentaram no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Com a vitória, a equipe chegou a 23 pontos e encostou no River Plate, líder do torneio, que tem 24. Já o adversário caiu para 15º na tabela.

O Ciclone conseguiu o gol da vitória ainda no primeiro tempo. Leguizamon chegou até a grande área e tentou um cruzamento. No entanto, a bola desviou no zagueiro e tirou o goleiro do lance. Oscar Roméro não conseguiu evitar o gol contra. Assim, os donos da casa seguraram o placar e a vitória até o fim do jogo.

Antes de enfrentar o Fortaleza, o San Lorenzo ainda tem mais uma partida pelo torneio nacional. Vai jogar contra o Platense, 11º na tabela, no domingo (16). Depois, a equipe enfrenta o Tricolor do Pici no dia 20 de abril (quinta-feira), pela 2ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana. O Leão do Pici estreou na competição continental com goleada diante do Palestino.