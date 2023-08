Próximo adversário do Fortaleza, Internacional apresenta reforço europeu para a sequência de 2023

Nesta terça-feira (15), o Internacional, próximo adversário do Fortaleza na Série A, apresentou a primeira contratação pedida pelo técnico Eduardo Coudet. Trata-se do o lateral-direito espanhol Hugo Mallo, de 32 anos.

O defensor chegou com discurso ambicioso, dizendo que quer "ganhar tudo" no clube gaúcho e sem esconder que a Libertadores é a grande ambição dos colorados (o time está nas quartas de final e enfrenta o Bolívar).





"A Libertadores é muito importante, mas temos de estar preparados para todas competições. Estou aqui para ganhar, já temos que ganhar do Fortaleza (no Brasileirão), crescer e depois ir à Bolívia para ganhar também", disse Mallo.

O reforço estudou a história do clube e também o futebol brasileiro, recebeu orientações de companheiros e não esconde que será um grande desafio para a carreira. "Muitos companheiros me falaram da força do futebol brasileiro. É uma liga muito forte, muito competitiva. É um desafio, foi o caminho que decidi tomar", enfatizou.Na visão do jogador, ele não terá problemas para adaptação depois de, da Espanha.

"É tudo novo, mas não vejo grandes diferenças em relação à Europa. O clube tem muito boa estrutura, bons profissionais trabalhando. Sei os títulos que o clube tem, o nível que está, a ideia de jogo. Também sei que o Inter é uma família, gosto disso é assim que me sentia na Europa", afirmou.

Desconhecido da maioria da torcida, o jogador fez questão de prometer muita garra na nova casa. No discurso, falou de deixar tudo em campo, justamente o que os colorados sempre cobram de seus atletas."Compromisso, garra. Sempre tento ajudar os meus companheiros de todas as formas, crescer como equipe. Gosto de ajudar os jovens e chego para somar. Dentro de campo vou entregar tudo até o final", falou, respondendo sobre suas características.