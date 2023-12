Próximo adversário do Fortaleza, Goiás chegou ao seu quarto rebaixamento na era dos pontos corridos

Próximo adversário do Fortaleza na Série A, o Goiás chegou ao seu quarto rebaixamento na era dos pontos corridos após ter sido derrotado pelo Grêmio, na 36ª rodada. O clube esmeraldino já havia caído também em 2010, 2015 e 2020.

No ano do primeiro rebaixamento, em 2010, o time goiano viveu uma situação de contraste. Ao mesmo tempo em que lutava desesperadamente para se salvar da degola na Série A, o Verdão realizou uma campanha histórica na Sul-Americana, chegando à final do torneio.

Em determinado momento, o Brasileirão foi deixado de lado e Sula priorizada, mas a equipe acabou ficando com o vice-campeonato continental. O rebaixamento aconteceu com duas rodadas de antecedência após sofrer uma goleada de 4 a 1 para o Santos.

Legenda: Em 2015, Bruno Henrique fez parte do elenco do Goiás. Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Cinco anos depois, o Goiás foi novamente rebaixado após uma campanha muito abaixo do esperado, já que, em 2013, a equipe brigou por Libertadores, e, em 2014, se manteve na elite com tranquilidade.

Porém, com um elenco extremamente jovem, quatro treinadores diferentes e um orçamento financeiro limitado (teto salarial de R$ 50 mil), o time sucumbiu aos rivais e voltou para a Série B, depois de uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Serra Dourada, na última rodada.

Legenda: Em 2020, Goiás empatou com o Bragantino e foi rebaixado na penúltima rodada. Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Já no Brasileirão de 2020, que acabou apenas em 2021 por conta da pandemia de Covid-19, o time não se encontrou, mesmo com quatro treinadores diferentes, e terminou o campeonato na 18ª posição, com apenas 37 pontos.