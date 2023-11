Próximo adversário do Fortaleza, Cruzeiro tem a segunda melhor defesa e pior ataque da Série A; veja

Precisando vencer, o Fortaleza enfrenta o Cruzeiro neste sábado (18), em jogo atrasado, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 18h30 na Arena Castelão. Mas apesar de ocupar a 17ª colocação na tabela da Série A, o time mineiro é dono da segunda melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos. Em compensação, a Raposa sofre para fazer gols e é o pior ataque do torneio, com apenas 29 gols marcados.

O líder entre as defesas menos vazadas do torneio é um outro mineiro, o Atlético-MG, que sofreu apenas 27 gols neste Brasileirão de 2023. O melhor ataque da Série A é do Grêmio, com 57 tentos contra os adversários.

Confira Top-5 melhores defesas do Brasileirão 2023

1 - Atlético-MG: 27 gols sofridos

2 - Cruzeiro: 28 gols sofridos

3 - Bragantino: 29 gols sofridos

4 - Palmeiras: 30 gols sofridos

5 - Botafogo: 30 gols sofridos

Tricolor do Pici

A equipe do Fortaleza por sua vez também não vem bem no quesito ofensivo. O tricolor tem o quarto pior ataque da competição, com 36 gols marcados no Brasileirão. Já na defesa, os números são melhores. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda só tomou 37 gols e é dono da oitava melhor defesa da Série A.

Legenda: Vojvoda precisa fazer com que ataque do time tricolor funcione se quiser superar a defesa Cruzeirense Foto: THIAGO GADELHA

Confira Top-5 melhores ataques do Brasileirão 2023

1 - Grêmio: 57 gols marcados

2 - Palmeiras: 56 gols marcados

3 - Botafogo: 53 gols marcados

4 - Flamengo: 50 gols marcados

5 - Athlético-PR: 47 gols marcados

O Leão vem de uma sequência de seis jogos sem vitória no Brasileirão e tenta aproveitar o fator casa para vencer o Cruzeiro e sua defesa sólida.

A Raposa também vem de uma sequência negativa, com três derrotas seguidas. O último revés, para o Internacional pelo placar de 2 a 1, acabou derrubando o técnico Zé Ricardo. O Diretor técnico Paulo Autuori assumiu o comando técnico da equipe até o fim da temporada.

O torcedor do Fortaleza já pode garantir seu ingresso para o duelo que acontece neste sábado (18).

*Sob supervisão de Vladimir Marques