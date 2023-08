Próximo adversário do Ceará, Ponte Preta tem o pior ataque da Série B; veja números

A Ponte Preta, próximo adversário do Ceará, faz uma campanha bastante irregular na Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca é apenas a 13ª colocada, com 27 pontos na tabela. Além disso, a equipe paulista tem o pior ataque da competição -ao lado do ABC-, marcando somente 14 gols em 23 jogos disputados.

Fora de casa, o desempenho do time de Campinas é ainda pior. Em 11 partidas, foram apenas quatro gols marcados, em duas vitórias por 1 a 0 -sobre Ituano e Avaí-, um empate por 1 a 1 -contra o Chapecoense- e uma derrota por 2 a 1 -para o Criciúma-. Nas outras sete, a equipe do técnico Pintado passou em branco. Ao todo, são 11 jogos sem marcar na Série B, quase metade das rodadas disputadas até o momento.

O artilheiro da Macaca no torneio é o atacante Pablo Dyego, que balançou as redes somente três vezes. Em busca de melhorar o desempenho ofensivo para o segundo turno, a Ponte Preta se reforçou na última janela de transferências e trouxe o experiente atacante André, que acumula passagens por Santos, Sport, Vasco, e Grêmio, e o jovem Igor Torres, por empréstimo do Fortaleza. Os dois devem estar à disposição para o confronto deste domingo, às 18h, na Arena Castelão.

SEM SOFRER GOLS

Na contramão do ataque do seu adversário, o Ceará tem a marca de nove jogos sem sofrer gols na Série B. Nestas partidas, o Vovô venceu seis e empatou as outras três.

Com Guto Ferreira, a equipe alvinegra não foi vazada em quatro oportunidades: nas vitórias dentro de casa contra Botafogo-SP, Vila Nova e ABC e no empate, como visitante, diante do Guarani.

Enfrentando o pior ataque da competição neste fim de semana, a expectativa é que o sistema defensivo do Vozão possa ter uma boa atuação, para, quem sabe, mais uma vez, não ser vazado e ajudar a equipe a conquistar três pontos na Arena Castelão.