Próximo adversário do Ceará, Juventude anuncia novo reforço; veja detalhes

Próximo adversário do Ceará, o Juventude anunciou o volante argentino Juan Sforza nesta quarta-feira (27). O atleta de 23 anos chega por empréstimo junto ao Vasco até o fim de 2025.

A expectativa da diretoria alviverde é regularizar o meio-campo para o duelo diante do Vovô, no sábado (30), às 16h, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A. Assim, busca agilizar a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até sexta (29), que é a data limite para a regularização desse jogo.

Revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, acumula passagem de destaque pelas seleções de base. A chegada ao Vasco ocorreu em 2024, em operação de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 24,6 milhões na época), firmado contrato mais extenso com o clube carioca, até dezembro de 2028.

Na tabela de classificação, o Juventude é o 18º colocado, na zona de rebaixamento, com 18 pontos somados. Já o Ceará aparece em 10º na tabela de classificação, com 26 conquistados.