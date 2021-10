Juventude anuncia demissão do técnico Marquinhos Santos; equipe enfrenta o Ceará no sábado (23)

O técnico Marquinhos Santos foi desligado do comando do Esporte Clube Juventude nesta segunda-feira (18) após somar mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. No último domingo (17), a equipe gaúcha perdeu para o rival Grêmio, por 3 a 2, em confronto direto na briga contra o Z-4.

No cargo desde 04 de fevereiro de 2021, Marquinhos Santos era o 3° técnico mais longevo da atual temporada da Série A, atrás apenas de Abel Ferreira (Palmeiras) e Maurício Barbieri (RB Bragantino). Durante o período à frente do Juventude, o ex-técnico chegou às semifinais do Campeonato Gaúcho e ao título de Campeão do Interior Gaúcho, além de ter levado o clube à segunda fase da Copa do Brasil.

Entretanto, o princiapl fator para a queda de Marquinhos Santos do comando do Juventude foi o desempenho no returno da Série A. Sem vencer a cinco partidas, a equipe gaúcha entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 28 pontos.

Sequência na Série A

Em busca de uma recuperação na competição nacional, o Juventude terá a semana livre para se preparar para o confronto contra o Ceará, no Alfredo Jaconi (RS), no sábado (23), às 17h. Depois, no sábado (30), enfrenta o Bahia, também no Rio Grande do Sul, pela 29ª rodada da Série A.

O trunfo para buscar sair do Z-4 pode estar dentro de casa. Dono da 12ª melhor campanha como mandante, onde conquistou cinco vitórias e quatro empates, em 13 partidas, a equipe terá dois adversários direto contra a zona de rebaixamento.

Confira o comunicado do Juventude na íntegra

"O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída de Marquinhos Santos do comando técnico da equipe principal.

Marquinhos Santos assumiu o Juventude, em sua segunda passagem pelo Jaconi, no dia 04 de fevereiro de 2021. Desde então, guiou a equipe até as semifinais e ao título de Campeão do Interior Gaúcho, segunda fase da Copa do Brasil e na campanha atual da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo seu esforço, comprometimento e lealdade, o Esporte Clube Juventude agradece e reforça o sentimento de extremo respeito para com o profissional Marquinhos Santos.

Agora, o Departamento de Futebol passa a procurar por um novo treinador e anunciará o nome nos próximos dias."