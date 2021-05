Próximo adversário do Ceará, Arsenal vence Jorge Wilstermann e embola grupo C da Sul-Americana

Próximo adversário do Ceará, o Arsenal de Sarandí venceu a primeira na Sul-Americana e embolou o Grupo C após 3 rodadas. O time argentino bateu o Jorge Wilstermann por 3 a 0 no estádio Julio Grondona, na Argentina, chegou a 4 pontos e encostou no líder Ceará, que tem 5. Os gols da equipe argentina foram marcados por Albertengo, com 1 minuto de jogo e Candia, aos 39 e 43 do 2º tempo.

O "Arse" é o próximo adversário do Vozão no Castelão, no dia 12, às 19h15, no jogo da defesa da liderança.

Classificação

Ao fim da 3ª rodada, o Ceará lidera a chave com 5 pontos, o Bolívar é o vice-lider com 5 mas um saldo menor (2 a 1), o Arsenal de Sarandí é o 3º com 4 pontos e o Jorge Wilstermann é o lanterna com 1 ponto.

Antes de encarar o Vovô, o Arsenal joga contra o Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino, no domingo, 9. Enquanto o Alvinegro cearense faz o 2º jogo da final da Copa do Nordeste no sábado, 8 no Castelão, contra o Bahia.