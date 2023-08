Próximo adversário do Ceará, ABC contratou mais que um time todo na janela de transferências

Adversário do Ceará neste domingo (6), no Castelão, pela Série B do Brasileiro, o ABC-RN foi o time que mais da segunda divisão nacional que mais contratou reforços nesta última janela de transferências do futebol brasileiro, que fechou na quarta-feira (2). Lanterna do certame, o Elefante trouxe 14 novos atletas.

A maioria dos reforços do time potiguar foram para o meio de campo, mas a equipe comandada por Allan Aal se reforçou em todos os setores. Metade dos atletas trazidos a partir de julho foram titulares na jogo anterior do ABC, contra o Vitória-BA, em que o alvinegro perdeu por 2 a 0, ampliando para seis partidas o jejum de triunfos.

Foram contratados na última janela o goleiro Michael Francaro; os zagueiros Genilson, Geovane e Fabrício; os laterais Alex Silva, Romário e Jefinho; os volantes Rodríguez, Jean Martim e Nathan Melo; o meia Renan Bressan; além dos atacantes Evandro, Anderson Cordeiro e Paulo Sérgio.

Dos 14 reforços, apenas Michael Francaro, Rodríguez e Jefinho ainda não estrearam, mas estão regularizados e se Allan Aal quiser, podem jogar contra o Ceará.

Com a chegada de mais de um time completo, a diretoria do ABC dispensou sete jogadores na janela: Júnior Todinho (atacante), Lucas Tocantins (atacante), Romário (atacante), Thonny Anderson (meia), Gustavo Hebling (volante), Bruno Lima (volante) e Richardson (zagueiro).

Em comparação com o ABC, o Ceará contratou menos da metade de jogadores na janela. No meio da tabela de classificação da Série B e sem ter entrado no G-4 em 21 rodadas do certame, o Vovô contratou seis atletas, que foram Sidnei, Paulo Victor, Breno, Guilherme Bissoli, Saulo Mineiro e Barletta. O lateral-direito Orejuela também havia sido contratado, mas deixou o clube antes mesmo de estrear.

Dos contratados do Ceará, apenas Saulo Mineiro e Barletta ainda não estrearam. Contra o ABC, o segundo está descartado, pois foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.