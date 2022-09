Provável titular contra o Coritiba, Michel Macedo assegura: 'esse jogo é uma final'

Cotado para ser titular contra o Coritiba, o lateral-direito Michel Macedo foi quem conversou com a imprensa nesta sexta-feira (22), no CT de Porangabuçu. O jogador ponderou sobre a expectativa de entrar em campo e a possibilidade de mudança no esquema tático de Lucho González.

Com 28 partidas na temporada com a camisa alvinegra, Michel Macêdo deve receber a oportunidade contra o Coxa Branca. O atleta classifica o confronto como uma verdadeira final tendo em vista a posição das duas equipes na tabela.

"Eu tô preparado, tô pronto. A cada semana de treinos pra mim é como se fosse uma semana de jogo e venho me preparando para essa oportunidade. Vou dar meu máximo para poder ajudar a equipe. Sabemos que será um jogo bastante complicado, um jogo direto, mas o time tá focado para tentar os três pontos que é o mais importante", observa o lateral.

MUDANÇA DE ESQUEMA



O jogador disse que consegue sim, se adaptar ao esquema que Lucho colocar para o Ceará. Questionado sobre a possibilidade, ele ressaltou outros momentos na carreira, em que foi zagueiro e ala pelo lado direito.

"No Juventude eu jogava praticamente como ala. O Jair Ventura colocava os laterais para atacar bastante. E com o Tiago Nunes, eu cheguei a jogar como zagueiro, fazendo a linha de três pelo lado direito, dando amplitude para os pontas", lembra Michel.

A última vez que Michel entrou em campo foi pela 26ª rodada, ao substituir Nino Paraíba no decorrer da partida contra o Santos. Dessa vez, o lateral deve ganhar a oportunidade de iniciar a partida entre os 11 titulares do Vozão.

ROTINA DE TREINOS



Coritiba e Ceará se enfrentam somente na quarta-feira (28), no estádio Couro Pereira, em Curitiba. O Alvinegro terá, no total, sete dias de treinos até o confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

