Provável escalação do Vila Nova para enfrentar o Ceará tem possível ausência de artilheiro

O Vila Nova, atual líder da Série B do Brasileirão, pode ter um desfalque importante para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (19), às 21h30, pela 18ª rodada da competição. O centroavante Caio Dantas se recupera de uma lesão muscular e pode não encarar o Vovô.

O jogador de 30 anos é o artilheiro do Vila Nova na Série B, com cinco gols marcados em 16 rodadas. Por conta da lesão muscular, Caio já havia desfalcado o Tigre na rodada passada, quando a equipe goiana perdeu por 1 a 0 para o Londrina.

Com a ausência de Caio Dantas, o técnico Claudinei Oliveira deve levar a campo nesta quarta uma formação semelhante à utilizada por ele diante do Londrina. Além de Caio, a equipe não tem outros desfalques confirmados até o momento.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILA NOVA

Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Lourenço; Everton Brito, Neto Pessoa e Guilherme Parede.

Ceará e Vila Nova entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 18ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Vozão é o 11º colocado, com 25 pontos, enquanto o Tigre ocupa a primeira posição, com 34 pontos.