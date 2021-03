Promessa do surfe de El Salvador, Katherine Diaz morre após ser atingida por raio

A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, morreu nesta sexta-feira (19) após ser atingida por um raio durante um treinamento que fazia na praia de El Tunco, no Oceano Pacífico, sudoeste de El Salvador.

Segundo informações da imprensa local, Diaz foi atingida pelo raio ao emergir na água, por conta da tempestade que se formava no momento.

Katherine era uma das promessas do esporte no país da América Central. Mesmo aos 22 anos, ela já fazia parte da seleção salvadorenha da modalidade e estava em preparação para o Campeonato Mundial de Surfe. Nas redes sociais, o presidente do Instituto Nacional de Esportes de El Salvador, Yamil Bukele, lamentou o ocorrido: "Estamos muito tristes com esta morte".

Caso semelhante

Em 2019, a campeã cearense de surfe Luzimara Souza, de 23 anos, também morreu após ser atingida por um raio, enquanto estava no mar, na praia da Leste-Oeste, em Fortaleza. A atleta chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e veio à óbito.

