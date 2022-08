Promessa do Brasil no vôlei de praia, Hegê mantém tradição cearense no esporte; conheça sua história

“Grandona, descoordenada!”. Aos risos, Hegeile, conhecida como Hegê, lembra de quando começou a se interessar por vôlei de praia, ainda criança. A cearense de 26 anos é uma das promessas do Brasil na modalidade. Ao lado da também cearense Taiana, ela disputa a 8ª etapa do Circuito Brasileiro, que vai até este domingo, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Entre as últimas conquistas da atleta, estão a medalha de prata no Circuito Mundial, três bronzes no Top 8, além de um ouro no Aberto da temporada nacional e a participação no Mundial de Roma.

DUPLA COM TAIANA

Em 2022, Hegê começou a formar dupla com Taiana, a ‘mulher-pássaro’ (apelido dado por ela ‘voar’ para buscar a bola). Nesta sexta-feira (19), a dupla venceu Fabrine/Flávia por 2 sets a 0 (21/18, 21/17) na estreia do torneio.

“Nem jogava vôlei de praia ainda e vinha assistir jogo e tinha Talita, Rebecca, Juliana, Taiana, a galera toda e hoje eu tô aqui jogando ao lado da Taiana, que loucura, né? Ela tem uma visão de jogo muito boa, me aconselha, e isso ajuda bastante. É uma pessoa muito boa também. Fica fácil jogar ao lado dela. A única diferença é que nossas personalidades são bem diferentes. Mas a gente acaba se completando de alguma forma, ela me passa esse lado aguerrido e eu passo mais a tranquilidade”, explicou a jogadora.

Hegê treina no Centro de Formação Olímpica e valoriza a chegada das novas gerações no esporte, especialmente no Ceará, celeiro de tantos talentos na modalidade.

“Tem umas meninas novas que participaram desse campeonato. É Muito bom ver elas sendo incluídas, vivenciando isso,. E todas elas com muita vontade, principalmente mostrando que é possível chegar. Mando mensagem pra elas incentivando.A gente sabe o valor desse incentivo”, disse.

Legenda: Hegê faz dupla com a também cearense Taiana. Foto: Reprodução/Instagram

INÍCIO NO VÔLEI

A natação foi o primeiro caminho no esporte, mas a mãe, Heliege, gostava de vôlei e incentivou a filha. Levou a pequena, com 11 anos na época, para uma escolinha de vôlei de quadra, perto de casa.

“Era grandona, magra, totalmente descoordenada, mas a professora viu futuro em mim. Então, ela incentivou a conhecer o Cícero, que é ex-técnico dela, e trabalhava em um colégio particular. Eu não sabia nem fazer uma manchete. Cícero. Ele adorou. Mas eu ia ter que começar do início. As meninas todas treinando na quadra e eu ficava fazendo manchete na parede, e ele me ensinando tudo. Eu ficava olhando elas na quadra e ficava meu Deus, quando eu vou treinar na quadra, só fico nesse canto”, relembrou a defensora.

Depois de treinar o básico por dois anos, conseguiu a bolsa no colégio. Foi jogar vôlei de quadra. Aos 12, Hegê tinha 1,78 m de altura. Como o time era escolar, pouco participava de campeonatos. Terminou os estudos por lá e queria continuar jogando. Como o forte do Ceará é o vôlei de praia, Cícero propôs a troca.

Foi apresentada ao técnico Reis Castro, que já treinou grandes nomes do vôlei de praia nacional. Na época, ele era técnico da seleção sub-21. Com essa idade, foi chamada para três meses de treinos em Saquarema (RJ) com a equipe.

“Esse período lá foi o tempo que conheci o vôlei de praia. Eu jogava quadra, era meio de rede. Meio de rede só pula, não levanta, não passa. Então, é totalmente diferente do vôlei de praia, que tem que saber passar bem, levantar. Para mim, foi um desafio muito grande dominar todos esses fundamentos. Desde os 12 anos fazendo só meio de rede…”, relembrou.

Na volta para Fortaleza, formou dupla com a experiente Rebecca. Ao lado da ‘mão de pedra’, outra cearense, ela disputou o primeiro campeonato.

“Foi uma experiência difícil, pois foi meu primeiro campeonato, jogando ao lado de uma pessoa experiente, que na época era a favorita. Então, era a pressão de querer ganhar o campeonato. De ser casa, de tudo isso. E da minha inexperiência. Lembro que na época a gente perdeu o segundo jogo, mas a gente conseguiu levar o campeonato. Foi um torneio muito bom pra me conhecer e também tive a sorte de jogar com ela, que me ajudou”, contou Hegê.

Legenda: Hegê participa da oitava etapa do Circuito Brasileiro em Fortaleza. Foto: Reprodução/Instagram

PARIS 2024

“A preparação começa no ano que vem, então a gente está usando esses torneios agora para crescer como time e fortalecer mais ainda. Esse é o objetivo e quando finalizar o ano a gente vê os próximos passos”, concluiu.

A oitava etapa do Circuito Brasileiro vai até este domingo (21), na Praia de Iracaema. A entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (20/8) - 8h às 12h30 e 15h45 às 20h - Fase de grupos, quartas de final e semifinais do Top 8; Finais e disputas pelo bronze do Aberto

Domingo (21/8) - 8h40 às 13h - Finais e disputas pelo bronze do Top 8.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte