Projeto Juntos Pela Diversidade une esporte e inclusão em universidades cearenses

De março a dezembro de 2024, a primeira edição do Projeto Juntos Pela Diversidade, iniciativa inovadora que celebrou a inclusão e diversidade por meio do esporte, teve mais de 780 envolvidos em cinco núcleos distintos, entre capital e interior do Estado.

Ao longo de dez meses, o projeto ofereceu gratuitamente aulas de diversas modalidades esportivas para alunos matriculados em redes de ensino universitárias (faculdade), em cinco núcleos - UFC Benfica, IFCE Maracanaú, IFCE Cedro, IFCE Limoeiro do Norte e Farol da Juventude Benfica. As atividades contemplaram modalidades como skate, dança, futsal, handebol, jiu-jitsu e voleibol, atraindo um público diverso e interessados em aprender, interagir e vivenciar novas experiências esportivas.

Para oferecer uma experiência completa, o projeto contou com materiais personalizados para cada núcleo e esporte, como camisetas, coletes, kimonos, banners e bolsas, além de fornecer equipamentos esportivos essenciais, como bolas, skates, tapetes e caixas de som. As aulas, realizadas em 40 horas mensais por núcleo, totalizaram 400 horas de atividades, promovendo aprendizado, prática esportiva e inclusão.

Legenda: As atividades contemplaram modalidades como skate, dança, futsal, handebol, jiu-jitsu e voleibol Foto: Divulgação / IGCEL

O projeto foi promovido pelo Instituto de Gestão, Cultura, Esporte e Lazer (IGCEL), com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará (LIE) e realização da Secretaria de Esporte do Ceará (SESPORTE).

Portas abertas para as comunidades

Ao longo de sua execução, o projeto manteve as portas abertas para a comunidade, acolhendo semanalmente novos participantes avulsos que chegavam para conhecer e realizar aulas de forma gratuita.

“Estamos muito felizes de ver esse projeto gerando os frutos que plantamos durante 10 meses. Tivemos uma equipe extremamente dedicada, transformando vidas de pessoas carentes, de vários locais do estado, através do esporte e educação. Agradecemos também a parceria das universidades, do Farol da Juventude e da Sesporte nesta primeira edição", comemorou Sara Barreto, presidenta do IGCEL.

Com mais de 780 pessoas envolvidas, entre profissionais, participantes e a comunidade, o Juntos Pela Diversidade contou com uma equipe formada por professores, monitores, assistentes sociais, assessores técnicos e contábeis, além de coordenação pedagógica e geral, equipes de marketing, fotografia e suporte jurídico.

Competições oficiais

O destaque do Projeto Juntos pela Diversidade foi a participação do núcleo UFC em competições oficiais nacionais, elevando o impacto do projeto e demonstrando o talento e dedicação dos professores e atletas. Tanto o handebol masculino, quanto o feminino sagraram-se campeões dos Jogos das Universidades Federais - JUFs. Já o Futsal masculino foi campeão do JUFs futsal e o feminino levou a medalha de prata.