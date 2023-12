Projeto ensina esportes aquáticos a crianças no litoral cearense; saiba mais

Um projeto no Ceará tem buscado ensinar crianças a surfar na praia de Jericoacoara, no litoral do Ceará. Intitulado “Nas Ondas de Jeri”, o projeto é uma iniciativa de escolas de surf, em parceria com a prefeitura de Jijoca de Jericoacoara.

“Tudo começou com essa vontade da prefeitura de fazer um projeto esportivo para as crianças de Jeri. Quando entraram em contato comigo, minha única condição foi que incluíssemos os esportes aquáticos. Algo que saísse do comum, que era sempre o futebol, que conectasse as crianças com o mar”, explica o fundador do projeto, Mário Nascimento.

Legenda: Nas Ondas de Jeri Foto: Nas Ondas de Jeri

No projeto, são atendidas principalmente crianças que são alunas da Rede Pública de Jijoca, entre 6 e 12 anos. O projeto teve início com 30 alunos, mas hoje, 11 meses depois, conta com 140 crianças, presentes todos os domingos nas aulas.

De acordo com informações dos organizadores do projeto, as crianças também têm acesso a recreação e atividades lúdicas na areia, além das tradicionais aulas de surf e de outros esportes aquáticos.