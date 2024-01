Projeto de Kitesurf na Praia do Preá será destaque no programa Esporte Espetacular

A Praia do Preá será destaque no próximo domingo (28), na tela da TV Verdes Mares, dentro do programa Esporte Espetacular. Encerrando a segunda temporada da série “Isso É Esporte”, o repórter Pedro Neville foi até a Praia do Preá para mostrar o projeto ‘Seci no Mar’. O projeto tem como missão oferecer aulas gratuitas para crianças e adolescentes caiçaras de Kitesurf. A ideia de criar o projeto surgiu depois que o casal Guilherme e Odara, que de férias no estado, notou que moradores locais ficavam à margem do esporte, por conta dos altos preços dos equipamentos, enquanto turistas de todo o mundo praticavam a modalidade no lugar onde eles moravam.

Legenda: Encerrando a segunda temporada da série “Isso É Esporte”, o repórter Pedro Neville foi até a Praia do Preá Foto: Foto: Divulgação

Boas histórias

Com rajadas de vento constantes e mais de 15 km de extensão, a Praia do Preá, em Cruz, é conhecida pela formação de ondas perfeitas para a prática do Kitesurf. Um paraíso localizado em uma pequena vila de pescadores marcada pela desigualdade social e por poucas oportunidades de trabalho através do turismo.

Na reportagem, Pedro Neville ouviu histórias de superação e lições de vida dos moradores locais. O programa deste domingo, apresentado por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho, vai ao ar logo depois do ‘Auto Esporte’.