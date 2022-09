Projeto Clube da Vela do Ceará terá oportunidades para jovens de 15 a 29 anos

O Projeto Clube da Vela do Ceará será lançado nesta quinta-feira (22), no Iate Clube de Fortaleza, pela Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará (FVMEC). Podem participar jovens entre 15 e 29 anos em vulnerabilidade social da capital. As aulas serão de terça à sexta.

O intuito é usar a prática da modalidade como ferramenta de ensino e transformação social, além de proporcionar qualidade de vida para jovens em vulnerabilidade.

Os primeiros a participarem do Clube serão os jovens do #vempravela, outro projeto da FVMEC realizado através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado. As atividades são coordenadas por profissionais capacitados e experientes, visando sempre a segurança dos envolvidos.

Jovens residentes em áreas de vulnerabilidade social na capital, que tenham entre 15 a 29 anos, podem participar. As aulas serão de terça a sexta, com agendamento. Ao longo do projeto, serão formadas 50 pessoas.

Além do aprendizado, o projeto também prepara os alunos para que se tornem capacitadores de outras atividades da Federação. Os monitores, instrutores e principais oficiais de regata do Estado foram formados em projetos sociais da FVMEC.

“Temos muito orgulho em participar da formação dos jovens e fazer a diferença na vida deles. Testemunhar suas conquistas pessoais faz tudo valer a pena.”, disse Daniel Azevedo, Diretor Técnico da Federação de Vela e Motor o Estado do Ceará.

O Projeto Clube da Vela Ceará é uma iniciativa da FVMEC, aprovado pela Lei de Incentivo e tem Certificado de Aprovação de Projeto-CAP, emitido pela Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará.

Legenda: Lançamento do projeto será nesta quinta-feira. Foto: Jr Clicks

