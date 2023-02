Programação do elenco do Fortaleza no Uruguai terá apenas um treino e sem tempo livre para atletas

O Fortaleza realiza na tarde desta quarta-feira (22) o seu último treino antes de enfrentar o Deportivo Maldonado pela segunda fase da pré-Libertadores 2023. O elenco tricolor utilizará o Centro de Treinamentos do Montevideo City, equipe uruguaia que faz parte do Grupo City. O CT, reformado em 2021, conta com cinco campos padrão Fifa. Apenas os minutos iniciais do trabalho poderão ser acompanhados pela imprensa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE