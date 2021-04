Programa Ceará Atleta tem resultado parcial divulgado; confira aprovados

O resultado parcial do Programa Ceará Atleta foi divulgado pela Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) nesta terça-feira (20). Projeto dá bolsas para pessoas de 10 a 29 anos e pessoas com deficiência abaixo da linha da pobreza que desejam desenvolver uma carreira esportiva.

>>> Veja o resultado parcial do Programa Ceará Atleta

De acordo com a Sejuv, os candidatos que não estiverem na lista devem acompanhar os resultados por meio de plataforma do Governo.

Benefício será pago com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP). Edital foi lançado em 2020 e prevê preencher 4 mil vagas. A bolsa tem validade de dez meses, a partir da data de concessão.

O Ceará Atleta é divido em dois níveis de bolsa:

Nível I – Valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), destinadas a atletas e paratletas;

Nível II – Valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), destinadas a atletas e paratletas.

Prazo para recurso

O recurso deverá ser protocolado em um prazo de 2 (dois) dias úteis, pelo site da Sejuv, contando a partir da divulgação do resultado.

Programa Bolsa Atleta

O Programa Bolsa Atleta visa ajudar pessoas com renda mensal abaixo de meio salário mínimo, e que residem em áreas caracterizadas por graves indicadores sociais, tendo como idade mínima 10 anos.

São 4.000 vagas para população entre 10 anos 29 anos, exceto para pessoas com deficiência. Projeto foi idealizado pela Sejuv e teve edital divulgado ano passado. As inscrições terminaram em 26 de fevereiro de 2021.

Serviço

Acompanhamento de resultado: http://intranet.sesporte.ce.gov.br/cearaatleta2020/recurso.php

Mais informações: Telefone e WhatsApp: (85) 3487.8367