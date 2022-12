Procurado pelo Ceará, Igor Cariús se aproxima de acerto com o Sport

O lateral-esquerdo Igor Cariús não deve defender o Ceará em 2023. O jogador de 29 anos, que chegou a ser procurado pelo Vovô, está muito próximo de ser anunciado como o novo reforço do Sport para a próxima temporada. O clube pernambucano entrou na disputa pela contratação do jogador e apresentou uma proposta que agradou o staff do atleta.

Igor é cearense e disputou a última temporada com a camisa do Cuiabá. Ao todo, foram 32 partidas disputadas em 2022 com a camisa do Dourado. O jogador era um dos alvos do Ceará para a temporada de 2023, tendo em vista as incertezas envolvendo a permanência do lateral-esquerdo Bruno Pacheco em Porangabuçu no próximo ano.

JOGADORES ANUNCIADOS PELO CEARÁ

O Ceará já anunciou quatro reforços para 2023: o zagueiro Tiago Pagnussat, o volante Caíque Gonçalves e os meias Arthur Rezende e Jean Carlos. A reapresentação da equipe para iniciar os trabalhos de pré-temporada acontece nesta sexta-feira (16). Até o início da temporada, em janeiro, o clube ainda deve anunciar novos reforços.