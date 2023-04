Processo movido por Jô contra o Ceará é arquivado, e jogador acaba condenado a custas processuais

A assessoria do Ceará confirmou, na tarde desta quarta-feira, (19), que o ex-Ceará, Jô, teve seu processo contra o clube arquivado após o jogador faltar a audiência e não justificar a ausência. Com isso o ex-jogador foi condenado a custas processuais (R$ 26,7 mil) e agora vai arcar com o valor das despesas que decorrem do trâmite do processo movido pelo ex-atacante.

No processo, o ex-jogador alegava salários atrasados no período em que defendeu o Ceará, no intervalo entre agosto e dezembro de 2022. Jô pedia mais de R$ 1 milhão. O ex-Ceará ainda pode acionar a Justiça para solicitar uma segunda audiência, a primeira ocorreu ainda no dia 21 de março e o advogado do ex-jogador marcou presença.

O jogador anunciou sua aposentadoria ainda neste ano e essa decisão teria sido motivada pela experiência frustrante no Al-Jabalain, da Arábia Saudita, último clube em que atuou. Por lá, o jogador esteve em um jogo, mas rescindiu o contrato cinco dias após assiná-lo.

NO CEARÁ

Jô esteve no Ceará na temporada de 2022, foi uma das apostas do clube para aquela temporada e as expectativas da torcida foram grande sob o jogador. Porém, no alvinegro, o jogador teve 11 oportunidades de estar em campo e marcou apenas dois gols. Sem suprir a necessidade da equipe.