Processo contra técnico Cuca por abuso sexual é anulado; entenda decisão

O Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, anulou a sentença que havia condenado Cuca, então jogador e hoje técnico de futebol, pelo crime de estupro de vulnerável após ter mantido relações sexuais com uma menor de idade durante excursão do Grêmio ao país em 1987.

A juíza Bettina Bochsler acatou argumentação da defesa do treinador de que Cuca foi condenado à época sem representação legal. Por isso, no entendimento de seus advogados, teria direito a um novo julgamento.

Segundo as autoridades suíças, porém, isso não seria possível pois o crime já estava prescrito. O Ministério Público, então, sugeriu a anulação da pena e o fim do processo. O desfecho do caso foi revelado pela Folha de S. Paulo.

Veja também

Indenização

O encerramento do processo não significa que Cuca tenha sido inocentado, mas sim que o caso foi concluído por ausência de representação legal. Por irregularidade no julgamento, a juíza Bettina Boschler determinou uma indenização do Estado suíço a Cuca no valor de 9.500 francos, o equivalente a R$ 55 mil.

“Hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus”, disse Cuca por meio de sua assessoria.

Filha desabafa

Em publicação nas redes sociais, Maiara Stival, filha de Cuca, informou que o processo contra o seu pai na Suíça foi anulado e desabafou em seguida:

Legenda: Filha de Cuca publica nas redes sociais que processo contra o seu pai na Suíça foi anulado e desabafa Foto: Reprodução / Instagram