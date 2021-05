"Privilegiando quem não está jogando grandes competições", diz Guto sobre tabela do Estadual

Autor de dois gols, além de uma assistência, o meio-campista Jorginho foi o grande destaque do Ceará na goleada diante do Atlético-CE por 5 a 2 no Estádio Carlos de Alencar Pinto. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Guto Ferreira avaliou a atuação do atleta, destacando o meia como o diferencial do Vovô na partida.

“O Jorginho, quando chegou, tinha seis meses que não jogava 90 minutos pelo Athletico-PR. Então, lógico que chegou um pouquinho atrasado, mas todo mundo aqui dentro do clube sempre soube da qualidade do Jorginho. Ele começou a crescer de uns tempos para cá, entrando bem nas partidas. Hoje, pra mim, foi o diferencial da nossa equipe junto com o Sobral.”

Apesar da classificação à semifinal do Campeonato Cearense, o técnico Guto Ferreira fez duras críticas ao calendário do Ceará, que jogará na quarta-feira (19) pelo estadual, contra o Ferroviário, e na quinta-feira (20) pela Copa Sul-Americana, contra o Bolívar.

Guto Ferreira Técnico do Ceará “Essa tabela parece que tem que terminar de qualquer jeito. Uma competição que ficou parada meses e nesse momento está privilegiando quem não está jogando grandes competições. Então, pro Ceará, se for colocar na balança o Campeonato Cearense, ele teria que abdicar totalmente, pois ele está jogando uma competição Sul-Americana, levando o nome do estado, da federação, para toda a América do Sul e do mundo, e está sendo penalizado dentro de casa por isso, por falta de datas.”

O comandante alvinegro aproveitou para reforçar que, independente do time escalado diante do Ferroviário, o Ceará dará a vida para estar na final do Campeonato Cearense 2021.

"Uma coisa é certa: nós vamos brigar para estar nessa final. Independente de qual time esteja, nós vamos jogar a vida para estar nessa final."

Assista à coletiva na íntegra: