Priscilla Stevaux é eliminada nas quartas de final do ciclismo BMX nos Jogos Olímpicos

A brasileira Priscilla Stevaux foi eliminada do ciclismo BMX nas Olimpíadas de Tóquio nesta quarta-feira (28). Depois de três descidas, ela terminou na sexta colocação de seu grupo, e se despediu nas quartas de final.

Priscilla Stevaux estava no grupo dois e precisava ficar entre as quatro primeiras para ir às semifinais. A brasileira, porém, foi a última em todas as descidas, somando 18 pontos.

Em sua primeira descida, a brasileira marcou 48.740, e foi a sexta. A campeã pan-americana Felicia Stancil, dos Estados Unidos, foi a mais rápida, com 44.412.

Na segunda tentativa, a brasileira piorou seu tempo, fez 51.336 e terminou novamente na última posição. Laura Smulders foi a melhor, com 45.381.

Na última descida, Priscilla piorou novamente a marca e fez 51.626. A semifinal e a final do ciclismo BMX serão disputadas a partir das 22h15 desta sexta-feira (30), seguindo o horário de Brasília.

Prova masculina

Também na quarta-feira (28), Renato Rezende avançou para as semifinais do ciclismo BMX de velocidade. O brasileiro terminou na terceira colocação na bateria durante as quartas de final com um desempenho consistente. Os quatro melhores de cada bateria se classificaram.

O carioca fez o terceiro melhor tempo (40s980) na primeira bateria, ficando atrás apenas de dois holandeses, Twan van Gendt e Niek Kimmann. Ele fez uma corrida segura, andando no limite e conseguindo uma boa volta.

