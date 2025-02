Priorizando o Campeonato Cearense, Ferroviário terá grupo reduzido em jogo da Copa do Nordeste

O Ferroviário definiu seu planejamento para os dois jogos decisivos que terá na semana: o Moto Club na quarta-feira (5), pela 2ª rodada da 1ª Fase Copa do Nordeste e Cariri no sábado (8), pela última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense.

O Tubarão da Barra vai priorizar o Campeonato Cearense, por se tratar de um jogo que vale classificação para as quartas de finais. Para o jogo com o Cariri no Romeirão, em Juazeiro do Norte, o Ferrão terá um grupo completo, e parte dele descansado, já que muitos jogadores ficaram em Fortaleza treinando e não viajaram para o Maranhão.

Situação nas competições

No Estadual, o Ferrão está em 3º do Grupo B e precisa manter sua posição para estar nas quartas de finais do Estadual. Caso contrário, jogará o quadrangular do rebaixamento. O clube disputa vaga com Tirol, Barbalha e Iguatu.

Legenda: O Ferroviário venceu jogo chave contra o Maracanã no Cearense no último domingo Foto: @baggiorodriguesfoto

Na Copa do Nordeste ainda está na 2ª rodada de 7 no total. Ou seja, o Ferroviário tem outros jogos para se recuperar na 1ª fase. O time estreou com derrota para o Sport, por 2 a 1 no PV.

Elenco dividido

Para o jogo com o Moto, na quarta-feira, só parte do elenco viajou, que se juntará ao elenco em Juazeiro do Norte.

A comissão técnica optou por dividir o elenco para otimizar a logística e a preparação. Segundo nota do clube, a logística visa manter a equipe bem preparada e minimizar desgastes, já que os dois confrontos são fundamentais para a sequência da temporada do Tubarão da Barra.

Programação da Semana do Ferroviário:

• Segunda-feira: Parte do elenco viajou para São Luís/MA de avião para enfrentar o Moto Club pela Copa do Nordeste. Outra parte permaneceu em Fortaleza para se preparar para o jogo contra o Cariri.

• Quarta-feira: Jogo contra o Moto Club, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Após a partida, o grupo segue rumo a Juazeiro do Norte via terrestre.

• Quinta-feira: O grupo que ficou em Fortaleza também viajará para Juazeiro do Norte de ônibus. No turno da noite, todo o elenco estará reunido em Juazeiro do Norte.

• Sábado: Jogo contra o Cariri, encerrando a fase de grupos do Campeonato Cearense.