Principal rival do Ceará no Grupo G da Sul-Americana, Independiente vence General Caballero

Principal rival do Ceará no Grupo G da Sul-Americana, o Independiente, da Argentina, venceu a primeira na Sul-Americana e assumiu a vice-liderança após duas rodadas. O time argentino bateu o General Caballero/PAR por 2 a 0 no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, chegou a 3 pontos e encostou no líder Ceará, que tem 6.

Os gols da equipe argentina foram marcados por Benegas e Soñora, ambos no 2º tempo.

Classificação

Ao fim da 2ª rodada, o Ceará lidera a chave com 6 pontos ao vencer o La Guaira por 2 a 0 na Venezuela nesta terça-feira, seguido pelo Independiente, vice-lider com 3. Caballero e La Guaira estão atrás, com 1 ponto.

O time paraguaio é o próximo adversário do Vozão na Sul-Americana, na terça-feira (26), às 19h15, ainda em local não definido pela Conmebol. Mas em sua estreia, o General Caballero mandou o jogo com La Guaira no Defensores Del Chaco.