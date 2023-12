Primeiro jogo beneficente somente com mulheres no Ceará conta com atletas profissionais; saiba mais

As jogadoras profissionais cearenses Jana Queiroz, do Botafogo, e Rhay Coutinho, do Bragantino, irão realizar o primeiro jogo beneficente somente com mulheres no Ceará. A partida acontece na terça-feira (26), no bairro Itaperi, e conta com atletas profissionais.

Confirmaram presença Gabi Morais (Corinthians), Kivia Gomes (Fortaleza), Natiele Maia (Fortaleza), Emily Oliveira (Ceará), Tayla Carolina (Santos), Jayane Queiroz (Atlético-MG), Rafella Barros (Atlético-MG), Raquel Santiago (Avaí Kindermann), Thayanne Camurça (Grêmio), além das cantoras Joyce Tayná e Mara Pavanelly.

“Só esse ano eu fui convidada para dois jogos beneficentes. Mas sempre é muito difícil, a gente vai jogar contra os meninos, sempre tem uma ou outra mulher, eles não tocam, fica aquela situação chata”, explicou Jana.

“Daí eu fui, na correria, com algumas meninas que estarão de férias aqui, elas aceitaram, e eu vou fazer um jogo beneficente só de mulher. Todas vão tocar a bola, vão brincar”, completou a zagueira do Corinthians.