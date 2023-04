Primeiro gol de Pochettino em vitória do Fortaleza na Sula é destaque em site argentino; veja vídeo

O gol de Tomás Pochettino na vitória do Fortaleza por 4 a 0 diante do Palestino (CHI) foi destaque no portal Olé nesta quinta-feira (6). O jogador marcou duas vezes no duelo que marcou a estreia do tricolor na Sul-Americana. A Arena Castelão recebeu a partida. O site destacou os gols dos argentinos nos torneios continentais.

Thiago Galhardo abriu o placar para o Tricolor. Aos 30 minutos, Pochettino chutou forte e balançou as redes para marcar o segundo do Leão. O "Olé" chamou esse primeiro gol do meia de "Golazo". Depois, ele deu assistência para o compatriota Lucero marcar o terceiro e ainda conseguiu deixar mais um para selar a vitória em 4 a 0.

Legenda: Site "Olé" destaca gol do meia Pochettino, do Fortaleza. Foto: Reprodução/Olé

VEJA OS GOLS DE FORTALEZA 4 - 0 PALESTINO

O Fortaleza volta a campo neste sábado (8), quando enfrenta o Ceará no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. A partida será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. Pela Sula, o próximo adversário será o San Lorenzo, no ida 19 de abril, fora de casa.