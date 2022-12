Primeiro Clássico-Rei de 2023 na Copa do Nordeste será com portões fechados

A punição contra Ceará imposta pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) terá interferência direta no primeiro Clássico-Rei da Copa do Nordeste de 2023. O confronto entre Ceará e Fortaleza pela competição regional será com portões fechados. O Vovô foi punido com 8 jogos sem torcida após julgamento.

Com isso, o clube terá que cumprir em competições nacionais organizadas pela CBF. Como o Ceará já jogou de portões fechados na Série A de 2022 contra Fluminense e Juventude, ele terá que cumprir seis jogos sem torcida em 2023 em competições nacionais, e as primeiras do calendário são o Nordestão e Copa do Brasil. Assim, o Vovô tem a possibilidade de iniciar a Série B do Brasileiro já jogando com sua torcida no estádio.

O Ceará deve cumprir 4 jogos sem torcida na 1ª Fase da Copa do Nordeste - entre eles o Clássico-Rei, que ainda não tem data marcada.

VEJA OS POSSÍVEIS 6 PRIMEIROS JOGOS DO CEARÁ COMO MANDANTE EM 2023:

Ceará x Sampaio Corrêa (1ª Fase da Copa do Nordeste)

Ceará x Sport (1ª Fase da Copa do Nordeste)

Ceará x Fortaleza (1ª Fase da Copa do Nordeste)

Ceará x Atlético/BA (1ª Fase da Copa do Nordeste)

2ª Fase da Copa do Brasil*

Quartas de final da Copa do Nordeste*