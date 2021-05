Pretendido pelo Fortaleza, Ariel Holan acerta com León, do México

O argentino Ariel Holan, ex-Santos, acertou com o seu novo clube para a temporada 2021: León, do México. O acerto com o atual campeão mexicano acontece após a desistência do Fortaleza, que tinha o comandante de 60 anos como principal alvo para assumir o Tricolor do Pici após a demissão de Enderson Moreira, no final de abril. As informações são do jornal AS México.

Sem se adequar financeiramente a realidade do Fortaleza, Ariel Holan perdeu força na lista final de três opções analisadas pela cúpula tricolor, que resultou na vinda de Juan Pablo Vojvoda, anunciado como novo treinador do Leão na última terça-feira (4).

Ariel Holan deverá ser anunciado pelo Club León, do México, nas próximas horas. O comandante chega aos Panzas Verdes após rápida passagem pelo Santos, onde disputou 12 jogos, conquistando quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.