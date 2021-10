Preston x Liverpool: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Após a sonora goleada aplicada sobre o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, o Liverpool encara o Preston nesta quarta-feira (27), às 15h45, pela Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). O time da Terra dos Beatles não quer dar sopa ao azar em confronto eliminatório e que vale vaga nas quartas de final da competição.

O time do técnico Jurgen Klopp terá um desafio e tanto em 90 minutos. Em caso de empate, a vaga nas quartas de final da competição será decidida nos pênaltis. Promessa de emoção nesta tarde.

Palpites

Para o jogo, o treinador alemão não terá Naby Keita, James Milner e Caoimhin Kelleher. Elliott e Thiago Alcantara são desfalques certos. No entanto, Mohamed Salah, em grande fase, é a grande esperança de gols do Liverpool.

Do lado do Preston, o técnico Frank McAvoy não terá Josh Murphy, com uma lesão no tornozelo, Ched Evans e Ali McCann.

Prováveis escalações

Preston: Rudd; Storey, Bauer, Hughes; Van den Berg, Whiteman, Ledson, Earl; Johnson; Jakobsen, Sinclair

Rudd; Storey, Bauer, Hughes; Van den Berg, Whiteman, Ledson, Earl; Johnson; Jakobsen, Sinclair Liverpool: Adrian; N Williams, Gomez, Matip, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Jones; Minamino, Origi, Mané

Ficha técnica

Local: Deepdale, em Preston (ING)

Data: Quarta-feira (27/10/2021)

Horário: 15h45

Transmissão: Star+

