Prestes a atingir 100 jogos pelo Ceará, Guto Ferreira completa um ano após estreia oficial no clube

O técnico Guto Ferreira completou em março um ano no cargo do Ceará, mas todos lembram bem que, por conta da pandemia da Covid-19, o treinador demorou a comandar o time na beira do campo. E nesta terça-feira (13), o comandante alvinegro celebra exatamente um ano após a estreia pelo clube em uma partida oficial.

No dia 13 de julho de 2020, Guto viu o Vovô golear o Barbalha por 5 a 0, pelo Campeonato Cearense, em partida realizada no CT Cidade Vozão, em Itaitinga.

Desde então, ele comandou o clube em outros 90 jogos e está prestes a atingir a marca de 100 partidas no cargo.

Números de Guto Ferreira no Ceará

91 jogos

39 vitórias

27 empates

25 derrotas

133 gols marcados

96 gols sofridos

52,7% de aproveitamento

13 cartões amarelos

2 cartões vermelhos

Longevidade e feitos

Legenda: Guto Ferreira é técnico do Ceará Sporting Club desde 2020 Foto: Kid Júnior

Guto Ferreira é o treinador mais longevo entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Além de um ano da estreia oficial, ele completará um período total de 16 meses consecutivos no cargo neste próximo domingo (18).

Neste período, conquistou ótimos resultados, como a Copa do Nordeste 2020, chegada nas quartas de final da Copa do Brasil, a melhor campanha do clube na Série A de pontos corridos e vaga na Copa Sul-Americana.

Além disso, ele foi o primeiro treinador a iniciar e terminar a Série A pelo Alvinegro desde que a competição passou a ser disputada no atual formato e também o comandante de um dos melhores anos na história do clube.

Turbulência

Legenda: Guto Ferreira enfrenta, no momento, maior turbulência desde que chegou ao Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em março, quando completou um ano desde que foi anunciado, Guto vivia momento distinto. Estava em alta e com moral elevada pelos bons resultados conquistados naquela altura.

Porém, agora, enfrenta turbulência no cargo, com críticas de torcedores pelas recentes perdas de títulos (Copa do Nordeste e Campeonato Cearense) e eliminações (Copa Sul-Americana e Copa do Brasil).

Além disso, há grande questionamento ao modelo de jogo do time, sempre reativo, e com dificuldades de ser mais propositivo em determinadas situações. Muitos torcedores acreditam que, pelo tempo que tem no cargo, o treinador deveria extrair mais da equipe no aspecto ofensivo.

Certo é que Guto é visto como uma bola de segurança da diretoria do Ceará, que deverá seguir com Gordiola até o fim do Brasileirão, e assim ele ampliará ainda mais os números no comando do clube e com a chance de ampliar também os feitos, dependendo de onde termine a Série A.