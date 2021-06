Pressionado, Guto Ferreira deve seguir no Ceará para jogo contra a Chapecoense

O técnico Guto Ferreira segue no comando do Ceará, apesar da derrota dolorida contra o Fortaleza, que valeu uma eliminação inédita para o maior rival na Copa do Brasil. O treinador já fez exame de Covid-19 e vai viajar com o grupo às 13h desta sexta-feira (11). São as últimas informações apuradas pelo Diário do Nordeste.

Guto pode ser demitido?

Porém, o profissional está muito pressionado. Ele comanda a equipe que enfrenta a Chapecoense, neste domingo, às 20h30, em Chapecó-SC, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O futuro do técnico é incerto após o confronto, independente do resultado.

Guto Ferreira vive seu momento mais delicado à frente do Alvinegro, com 4 eliminações e vices consecutivos no período de pouco mais de um mês. Além disso, o clima com alguns jogadores, como o meia Vina, não é dos melhores. O camisa 29 deixou o campo irritado e reclamando com o treinador.

O nível de atuação da equipe também preocupa, com derrotas claras durante os confrontos contra o Fortaleza e também uma apática apresentação contra o Santos, no último sábado.

Reforços contra a Chape

Para a partida contra o Chape, o Vovô terá o retorno do lateral direito Gabriel Dias e do zagueiro Messias. Da equipe potencialmente titular, Mendoza, Jael, Luiz Otávio devem seguir fora.