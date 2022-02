Pressionado, Fluminense bate Flamengo por 1 a 0 em clássico pelo Carioca

O Fluminense venceu o Flamengo neste domingo (6), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Arias marcou o único gol do jogo e selou a primeira derrota dos flamenguistas no estadual. O goleiro Marcos Felipe também fez grandes defesas. A partida teve início às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O time de Abel Braga vinha de derrota para o Bangu, quando deixou o campo vaiado.

O Tricolor subiu para a segunda posição, com nove pontos. Enquanto os flamenguistas caíram para a quarta, com sete. Na quinta rodada, o Flamengo visita o Audax-RJ, no Raulino de Oliveira, às 19h da quinta-feira (10). No mesmo dia, o Fluminense recebe o Botafogo no Nilton Santos, às 20 horas.

O JOGO

No primeiro minuto, Gabigol quase abre para o time flamenguista. Em seguida, Luiz Henrique arriscou pelo Flu mas errou o chute. Após toque no braço do zagueiro Nino, juiz marca pênalti para os rubro-negros. Mas ação foi cancelada após revisão do VAR. Com mais posse de bola, o Flamengo chegou com facilidade ao ataque. Do outro lado, um Fluminense travado no setor ofensivo. Mas o jogo continuou quente.

Aos 27', Willian chutou rasteiro e quase abriu o placar para o Tricolor. Ficou na defesa de Hugo. Aos 31', Gabriel toca para Arrascaeta, mas a bola é interceptada por Felipe Melo. Com o desvio, o zagueiro salvou o Flu do gol adversário. O time de Paulo Sousa perdeu um pouco do ritmo, e o adversário começou a aparecer mais. No último minuto, aos 54', Luiz Henrique sobe após cobrança de escanteio e quase abre o placar. Fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começa disputado. Marinho, que entrou no lugar de Diego, tenta finalizar mas fica na defesa adversária. Os dois treinadores fazem várias substituições. Cris Silva cruza para Luiz Henrique, que cabeceia para fora. Vitinho cruza rasteiro e leva perigo ao gol Tricolor, mas Marcos Felipe defende. Aos 27', Gabriel abre o placar. Porém, o gol foi anulado pelo VAR. Aos 34', uma expulsão para cada lado. Vitinho faz falta em Calegari, os dois se estranham e levam vermelho.

Aos 41', Isla recebeu passe de Marinho, mas a bola sai pela linha de fundo. Aos 43', o Flu abre o placar. Após cobrança de falta de Yago, Arias cabeceia e deixa o time de Abel Braga com vantagem. João Gomes ainda chutou, mas ficou na zaga do Tricolor. O Flamengo pressionou ainda com Gabigol, mas foi impedido por grande atuação de Marcos Felipe. Assim, o Fluminense garantiu a vitória por 1 a 0.

