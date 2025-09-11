Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Presidente revela o que fez Ceará não contratar Bryan Ramírez, da LDU

João Paulo concedeu exclusiva ao Jogada 1º Tempo desta quarta (10)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:21)
Jogada
Legenda: O atacante equatoriano Bryan Ramírez é um dos destaques da LDU
Foto: divulgação / LDU

A diretoria do Ceará anunciou cinco reforços na última janela de transferências, mas não teve êxito em um dos principais alvos no mercado: o atacante equatoriano Bryan Ramirez, da LDU-EQU. Ao programa Jogada 1º Tempo, desta quarta-feira (10), o presidente alvinegro João Paulo explicou sobre a negociação e também os motivos para o desfecho não ser positivo.

"Sobre o jogador da LDU, o Bryan, nós chegamos ao nosso limite da negociação. O clube da LDU não aceitou, até porque a LDU estava jogando a Libertadores e o Bryan era um dos destaques do time, mas a gente chegou ao nosso limite, e o clube só liberava com outro valor que estava bem fora da nossa realidade. Eu não posso ser irresponsável com as nossas finanças, mesmo sendo um bom jogador, tendo mercado, mas a gente não chegou (no acordo)".
João Paulo
Presidente do Ceará

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará enviou uma proposta inicial de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) para a aquisição em definitivo. Após a recusa, o clube tentou subir a oferta para US$ 2,5 milhões, mas seguiu distante das pretensões do time equatoriano.

Com 25 anos, Bryan é um dos titulares absolutos da LDU. Sob o comando de Tiago Nunes, ex-Ceará, o atacante soma cinco gols e seis assistências. Na Libertadores, ajudou a equipe a eliminar o Botafogo nas oitavas de final. Nas quartas, enfrenta o São Paulo durante setembro.

Assuntos Relacionados
Bryan Ramírez em ação pelo LDU

Jogada

Presidente revela o que fez Ceará não contratar Bryan Ramírez, da LDU

João Paulo concedeu exclusiva ao Jogada 1º Tempo desta quarta (10)

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Pedro Raul comemorando gol com a camisa do Ceará

Jogada

Ceará vai comprar Pedro Raul do Corinthians? Presidente esclarece possibilidade

João Paulo Silva comentou sobre o assunto em entrevista ao Jogada 1º Tempo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers, durante jogo da NFL

Jogada

Washington Commanders x Green Bay Packers na NFL: onde assistir, horário e destaques

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Thursday Night Football, da NFL

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Jordan Love durante Green Bay Packers x Detroit Lions na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol americano ao vivo desta quinta, dia 11 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Arthur Cabral

Jogada

Botafogo x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Cruzeiro x Atlético Mineiro pela Copa do Brasil

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2025

Ian Laurindo* 11 de Setembro de 2025