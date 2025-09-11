Presidente revela o que fez Ceará não contratar Bryan Ramírez, da LDU

A diretoria do Ceará anunciou cinco reforços na última janela de transferências, mas não teve êxito em um dos principais alvos no mercado: o atacante equatoriano Bryan Ramirez, da LDU-EQU. Ao programa Jogada 1º Tempo, desta quarta-feira (10), o presidente alvinegro João Paulo explicou sobre a negociação e também os motivos para o desfecho não ser positivo.

"Sobre o jogador da LDU, o Bryan, nós chegamos ao nosso limite da negociação. O clube da LDU não aceitou, até porque a LDU estava jogando a Libertadores e o Bryan era um dos destaques do time, mas a gente chegou ao nosso limite, e o clube só liberava com outro valor que estava bem fora da nossa realidade. Eu não posso ser irresponsável com as nossas finanças, mesmo sendo um bom jogador, tendo mercado, mas a gente não chegou (no acordo)". João Paulo Presidente do Ceará

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará enviou uma proposta inicial de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) para a aquisição em definitivo. Após a recusa, o clube tentou subir a oferta para US$ 2,5 milhões, mas seguiu distante das pretensões do time equatoriano.

Com 25 anos, Bryan é um dos titulares absolutos da LDU. Sob o comando de Tiago Nunes, ex-Ceará, o atacante soma cinco gols e seis assistências. Na Libertadores, ajudou a equipe a eliminar o Botafogo nas oitavas de final. Nas quartas, enfrenta o São Paulo durante setembro.