Presidente Marcelo Paz espera liberação de bebida alcoólica em jogo Fortaleza x São Paulo

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista ao programa Show de Bola, da Rádio Verdes Mares na tarde desta segunda-feira (8). O mandatário tricolor afirmou que aguarda a liberação de venda de bebida alcoólica para o jogo do Leão no Castelão na quarta-feira (10), contra o São Paulo, às 21h30, pela Série A do Brasileiro, após liminar conseguida pelo Ceará para o jogo do último domingo no Castelão, como evento teste.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza A tendência é que sim (tenha a liberação). Se foi liberado para o jogo do Ceará, tem que ser liberado para o do Fortaleza. Não vejo porque ser diferente, por ser da mesma competição, a mesma lógica, mesmo cenário. Acima de tudo, tem que respeitar a lei, que permite a venda de bebida alcólica no estádio.

Em seguida, Paz disse que não concorda com o veto à venda, já que a comercialização de bebidas é permitida em outros eventos.

"Não concordo com o veto. Nem sou esse defensor todo de bebida no estádio, particularmente. Mas eu sou legalista. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Ou como evento-teste ou em definitivo. Não entendo porque pode vender na casa de show com aglomeração e não pode vender no estádio".

Passaporte Social

O presidente Marcelo Paz também comentou a criação do programa "Passaporte Social" lançado no último domingo (7) pelo clube. O programa consiste em fazer com que os tricolores que ganham até meio salário mínimo por pessoa e até 3 salários mínimos de renda mensal ​total, assistam os cinco jogos restantes do Leão na Arena Castelão, por um valor único de R$ 60,00. O torcedor pode adquirir o Passaporte Social com registro no Cadastro Único (CadÚnico).

"Sentimos uma necessidade de ter um ingresso mais popular, um acesso ao estádio mais acessível. Muita gente terá a oportunidade de comprar um pacote de 5 jogos por 60 reais, o que dá 12 reais por jogo do Fortaleza. Os estádios não estão lotando, tem muita cadeira vazia e tem muita gente querendo ir. Muita gente que ama o Fortaleza e nunca teve a possibilidade de ir ao estádio, ou foi em outro momento e não pode mais ir. Fizemos um modelo ouvindo a torcida".

Ouça o Fortaleza Cast

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte