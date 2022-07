Presidente e vice do Guarany de Sobral renunciam após ameaças

Três dirigentes do Guarany de Sobral pediram desligamento do clube. O presidente do Cacique e o vice, além do presidente do Conselho Deliberativo, deixaram os cargos após ameaças via redes sociais. Com isso, a instituição está sem gestor. A informação foi divulgada em nota oficial no domingo. Nesta segunda-feira (11), Wanderley Mesquita, que estava no comando do time, publicou um vídeo com mais detalhes.

VEJA A NOTA:

O Guarany Sporting Club informa que, diante das diversas ameaças sofridas ao longo da Série B do Campeonato Cearense, os atuais presidente e vice-presidente da diretoria executiva, Wanderley Mesquita e Carlos Eduardo, e o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Torquato, renunciaram ao cargo. As cartas de renúncia já foram entregues e agora o clube não possui grupo gestor.

O agora ex-presidente, Wanderley Mesquita, publicou vídeo para esclarecer sobre áudios que circulam nas redes sociais a respeito dele. O conteúdo não foi informado nem o teor das ameaças esclarecido.

“Os áudios em questão foram gravados para um grupo interno de amigos, dirigentes, ex-dirigentes, dos clubes de futebol cearense e não condiz com o empenho que a nossa diretoria teve desde que assumiu o clube. Esses áudios foram retirados e divulgados totalmente fora de contexto, onde de forma irônica falei sobre o que alguns ex- dirigentes interessados em assumir o clube poderiam fazer. Por fim, lamento que a temporada não tenha terminado da forma que a gente queria. Todos nós cometemos erros. Mas saibam que nenhum de nós da diretoria agiu de má fé a frente do clube. Diferente de alguns comentários maldosos e criminosos que fizeram a nosso respeito. Um abraço a todos.”

O Cacique do Vale é o sexto na tabela da competição. A equipe soma 13 pontos numa campanha com três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte