Presidente do UFC, Dana White é flagrado agredindo esposa e pede desculpas: 'foi a primeira vez'

O presidente do UFC e ex-pugilista Dana White foi flagrado agredindo a esposa, Anne White, no sábado (31), durante festa de Ano-Novo realizada em uma boate na cidade de Cabo San Lucas, México. Em uma filmagem do episódio, é possível observar que o empresário desfere, pelo menos, dois tapas na companheira após ser atingindo por ela em meio a uma discussão.

Em entrevista ao veículo norte-americano especializado TMZ, ele se desculpou pelo caso e disse que essa foi a primeira vez que usou violência contra a mulher, mas frisou não haver justificativa para a agressão.

"Falo há anos que nunca há justificativa para um homem bater em uma mulher. Essa é uma daquelas situações horríveis, estou envergonhado, mas também estamos mais preocupados com nossos filhos agora. Temos três filhos e desde que o vídeo surgiu, mostramos a eles e estamos mais focados na família agora. As pessoas terão opiniões sobre isso e a maioria estará certa, especialmente no meu caso. Você não agride uma mulher, nunca", disse.

Em seguida, o ex-pugilista destacou que o casal, que está junto há mais de 30 anos, se conhece desde a infância e, neste momento, a percepção dos filhos sobre o caso é o mais importante para ele.

"Definitivamente teve bastante álcool envolvido, mas isso não é desculpa. Eu literalmente não vou criar desculpas para isso. Nunca aconteceu antes, foi a primeira vez. Eu não me lembro muito bem. É uma situação embaraçosa para nós dois, mas mais importante é que estamos preocupados com nossos filhos", disse ao TMZ.

Anne White também se manifestou e garantiu que foi a primeira vez em que foi agredida pelo companheiro. Ela ainda reforçou que ambos estavam alcoolizados na ocasião.

"Dana e eu estamos casados há mais de 30 anos. Dizer que isso não é do costume dele é um eufemismo — isso nunca aconteceu antes. Infelizmente nós dois bebemos demais no ano novo e as coisas saíram do controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso como uma família e nos desculpamos um com os outros. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade, pelo bem dos nossos filhos", relatou.

