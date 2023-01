Presidente do Sport, Yuri Romão afirma: 'não podemos estar atrás do Fortaleza'

Em cerimônia de posse na Ilha do Retiro nesta quinta-feira (5), o presidente do Sport para o biênio 2023-2024, Yuri Romão, se referiu ao Fortaleza e ao Bahia como exemplos, mas disse que pretende ultrapassá-los. Ainda citando o Tricolor do Pici, afirmou que o Sport tem mais torcida e mais patrimônio e disse que o clube pernambucano não pode estar atrás do cearense.

Yuri Romão está à frente do Sport desde outubro de 2021, após a renúncia de Leonardo Lopes. A chapa do mandatário venceu as eleições em dezembro, com o ex-BBB Gil do Vigor encabeçando a vice-presidência de inclusão e diversidade do clube.

Yuri Romão Presidente do Sport "Fazendo aqui uma referência ao nosso coirmão, Fortaleza, o Sport não pode estar atrás do Fortaleza, por exemplo. Nós temos mais torcida, muito mais patrimônio. A nossa "cenoura" é chegar no nível do Fortaleza e do Bahia e ultrapassá-los. Dois anos são pouco tempo, mas nós vamos trabalhar para isso."

Yuri Romão no fim da cerimônia de posse:



Em 2023, a equipe de Recife disputará quatro competições: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. A rivalidade entre Sport e Fortaleza se acentuou após a final do Nordestão em 2022, com acusações e polêmicas entre as equipes, as diretorias e as torcidas.