Presidente do Real Madrid critica Cristiano Ronaldo em áudio vazado: "é um imbecil, um doente"

A polêmica continua com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Em novos áudios vazados pelo jornal espanhol El Confidencial, nesta quarta-feira (14), o dirigente detonou Cristiano Ronaldo em 2012. O mandatário também criticou o clã português formado pelo técnico José Mourinho, pelo zagueiro Pepe e pelo lateral esquerdo Fábio Coentrão.

"Este cara (Cristiano Ronaldo) é um imbecil, um doente. Você acha que ele é normal, mas não é, senão ele não faria tudo o que faz. A última besteira que fez foi vista por todo o mundo", afirmou.

O presidente do Real seguiu criticando o atacante, mas também reclamou do ego de José Mourinho. "São pessoas com um ego terrível, ambos mimados, o treinador e ele. E não enxergam a realidade, pois ambos poderiam ganhar muito mais dinheiro. São dois anormais", complementou.

Crítica de ídolos

Na última terça (13), o mesmo jornal havia vazado áudios de 2006 em que Florentino Pérez havia criticado o ex-atacante Raúl González e o ex-goleiro Iker Casillas, ambos membros do quadro atual do clube de Madri. "Casillas não é goleiro para o Madrid, o que você quer que eu diga? Não é, nunca foi. Foi um grande fracasso que tivemos. Um dos grandes golpes, o segundo é Raúl. Quando tivemos que jogar contra o Barcelona pelo título da Liga. Casillas chegou atrasado, eu não podia acreditar, ele estava conversando com a namorada. Uma piada. Ele é um cachorrinho de estimação", afirmou à época o dirigente.

Legenda: O goleiro espanhol Iker Casillas foi capitão do Real Madrid na última década Foto: AFP

"Beckham é um cara bom, muito esperto também. Ele traz 30 milhões (de euros) por ano, Ronaldo também, Zidane traz 25 milhões. E tem o Raúl, que não vende nada, nem mesmo uma camisa, ele não tem valor de mídia. Raúl é ruim para o clube, ele acredita que o Madrid é dele. Ele está sendo uma figura negativa, ele está destruindo o Madrid", finalizou um dos áudios.

Resposta oficial

O Real Madrid, em nome do presidente Florentino Pérez, divulgou uma nota em que acusa o jornalista José Antonio Abellán de ter gravado essas conversas e tentar vendê-las há muitos anos. O mandatário afirma que irá procurar seus advogados para tomar as medidas cabíveis, alega que as falas estão descontextualizadas.

Pérez começou sua trajetória pelo Real Madrid em 2000 O primeiro período durou até 2006, quando renunciou. Nesses anos, formou um grande elenco, conhecido como "galácticos". Ronaldo, Zidane, Luís Figo e David Beckham eram algumas das estrelas da equipe, que, apesar da fama, conquistou apenas dois títulos do Campeonato Espanhol e uma Liga dos Campeões.

Em 2009, retornou à presidência do clube, onde permanece até hoje. Com a contratação bombástica de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid voltou ao patamar antes desejado e obteve o êxito futebolístico esperado no início do século. São três títulos do Campeonato Espanhol, quatro troféus da Liga dos Campeões e outros quatro do Mundial de Clubes.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte