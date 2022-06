Presidente do Grêmio descarta contratação de Renato Kayzer, do Fortaleza

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, descartou a contratação do atacante Renato Kayzer, do Fortaleza. Em entrevista para a Rádio Guaíba, na quinta-feira (23), o dirigente ressaltou o entrave na negociação por conta da janela de transferência, que abre apenas em 18 de julho.

"Renato Kayser não vai avançar. Só poderia atuar no dia 18 de julho e até lá teremos de volta o Elkeson", explicou. O time gaúcho sondou a situação do centroavante como reforço para a Série B.

Na posição, o titular é Diego Souza, com 7 gols em 11 jogos na 2ª divisão nacional. A busca por uma alternativa foi iniciada com entrada de Elkeson no departamento médico após uma lesão muscular.

Fora do Fortaleza

Renato Kayzer foi afastado em definitivo do Fortaleza após problemas disciplinares internos. Maior contratação da história do futebol cearense junto ao Athletico-PR, somou três gols em 23 partidas.

Assim, o clube busca negociar o jogador. Além do Grêmio, o Atlético-GO também demonstrou interesse no atleta de 26 anos. A gestão tricolor busca acertar uma venda para recuperar a receita.