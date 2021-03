Presidente do Grêmio confirma negociação com o Ceará por Lima em definitivo

O Ceará está negociando com o Grêmio a permanência do meia Lima mas, diferentemente dos últimos vínculos, todos por empréstimo, o Alvinegro avança para contratar o jogador em definitivo. Foi o que esclareceu o presidente do Grêmio, Romildo Bolsan Júnior, em entrevista ao ge.

"Está avançando. A situação dele não seria empréstimo. Mas ir de vez pelo vínculo já feito com o Ceará. Mas estamos ainda em negociação", disse Romildo.

O atleta não está sendo relacionado por Renato Gaúcho nos jogos do Campeonato Gaúcho, no qual o Grêmio tem atuado com uma equipe de transição.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Destaque

Revelado no Grêmio em 2015, Lima tem contrato com o clube gaúcho desde então, sendo emprestado a clubes de fora do País e ao próprio Ceará, onde foi um dos pontos-chave no acesso do Vovô à Série A em 2017. Dois anos depois, o jogador de 24 anos acabaria retornando ao Alvinegro, permanecendo por dois anos e ganhando destaque principalmente com Guto Ferreira em 2020.

O vínculo de Lima com o Ceará acabou com o fim do Brasileirão, em fevereiro, mas a diretoria do clube e a comissão técnica tinham o interesse em manter o meia, já que Lima fez uma Série A 2020 de destaque no Alvinegro.