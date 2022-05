Presidente do Fortaleza revela agressão a atendentes e comenta sobre segurança no Castelão; assista

O presidente Marcelo Paz revelou nesta segunda-feira (9), em entrevista coletiva, que duas atendentes que trabalham nos bares da Arena Castelão foram agredidas por torcedores no confronto contra o São Paulo.

"Ontem, duas atendentes foram agredidas. Foram para o ambulatório porque não queriam vender mais de duas fichas. É a lesgilação! E apanharam por isso. Sabemos que, algumas vezes, existem comportamentos abusivos, e isso não pode ser tolerado. Tolerar abuso desrespeito, importunação sexual, agressão, roubo ou furto e ameça, é mediocridade. Como presidente, não posso tolerar."

Veja vídeo da confusão

Isso é responsabilidade de vocês, certo?@GovernoDoCeara. A truculência por parte da PM em estádio só aumenta, e nenhuma resposta, satisfação, intenção de replanejar a forma de operar. O torcedor ta sendo vítima do Estado. Olhem pra isso. Torcedor também é cidadão e vota! pic.twitter.com/UC6nF2sOp3 — cássim 🇫🇷 (@Fortalezidista) May 6, 2022

O dirigente esteve presente no setor Inferior Sul da Arena Castelão no último domingo (8) para acompanhar o serviço prestado pelo clube aos torcedores. Marcelo Paz ainda reconheceu falhas na segurança e pontuou que é dever do clube o bem-estar dos leoninos.

"Voltei um pouco aos meus tempos de arquibancada. No tetracampeonato de 2010, eu estava ali. Tivemos uma situação muito desgradável contra o River, com um torcedor sendo agredido covardemente. Reconheço que o clube tem falhas neste aspecto. Algumas dessas falhas foram melhoradas ontem, em relação a segurança, atendente nos bares, limpeza dos banheiros e mais gente trabalhando. Futebol é um local de entretenimento. Vi muitas famílias, crianças. É um ambiente familiar."

Enfático, Paz reforçou o pensamento sobre quem vai ao estádio para cometer crimes.

"Quem vai para furtar ou roubar, tem que ser preso e passar seis meses sem ir ao estádio."

Por fim, o presidente comentou que haverá uma reunião entre clube e Polícia Militar nesta terça-feira (10) com intuito de "contornar as situações".

Assista à coletiva na íntegra