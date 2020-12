Presidente do Fortaleza envia mensagem à torcida e garante: "vamos superar esse momento difícil"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, gravou nesta quinta-feira (24) um vídeo em que manda uma mensagem de natal para a torcida do Fortaleza e também fala do atual momento do clube, que perdeu o último Clássico-Rei e também não vence há 4 jogos.

Marcelo Paz disse ter confiança no elenco tricolor e na história que os atletas têm pelo Tricolor de Aço.

"Deixo aqui mensagem de esperança. Acreditem, confiem, tenham as melhores energias, que nós vamos passar, vamos superar esse momento difícil dentro de campo. Tenho certeza, tenho convicção disso. Acredito demais no trabalho do grupo de jogadores. São pessoas vencedoras e com história no clube. Então, Peço a você que mande a sua energia positiva, que acredite, confie, faça a sua parte, é hora de nos irmanarmos para o bem do clube."

Na última terça-feira, torcedores tricolores entraram no estádio Alcides Santos e tiveram contato com o grupo de jogadores, separados apenas por um alambrado. Houve pressão e cobranças aos atletas.

Avanço em todas as áreas

Fora a questão de campo, Marcelo Paz comemorou o ano tricolor que, mesmo em um ano de pandemia de Covid-19, conseguiu "crescer em todas as áreas".

"Agradecer por tudo que aconteceu este ano. Mesmo que tenha sido um ano difícil, diferente em nossas vidas, na história da humanidade, nosso clube conseguiu avançar em todas as áreas e conseguiu, acima de tudo, preservar todos os empregos. Mais de 300 colaboradores que temos no Fortaleza vão passar um natal mais feliz com ajuda sua torcedor, e com tudo que foi feito para que a gente superasse esse momento difícil juntos".

O Fortaleza entra em campo no sábado (26), às 19h, contra o Flamengo na Arena Castelão.