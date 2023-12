Fortaleza avalia não renovar com Guilherme e atleta será devolvido ao Grêmio; entenda

As negociações para a permanência do atacante Guilherme no Fortaleza esfriaram. A informação foi confirmada pelo presidente do Tricolor do Pici, Alex Santiago, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo desta quarta-feira (27).

“O Guilherme voltou para o Grêmio. A gente não pode ter excesso de atletas por posição. Realmente é uma conversa que deu uma esfriada de fato. Pertence ao Grêmio e a gente sabe que ele estará no mercado para quem o Grêmio entender trazer a melhor proposta”, disse.

Legenda: Atacante Guilherme pelo Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

“No momento a gente está primeiro aguardando as movimentações de mercado, nós também temos algumas situações de alvos, então a gente vai dar uma aguardada nesse sentido”, confirmou o presidente.

Guilherme tem vínculo com o Grêmio até 2024. Ele foi peça importante no ataque do Fortaleza em 2023. Artilheiro do time na Sul-Americana, com quatro gols, o jogador cresceu no Campeonato Brasileiro. Na temporada, somou dez gols e seis assistências em 52 jogos.

