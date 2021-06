Presidente do Ferroviário, Newton Filho recebe alta após ficar 6 dias internado com Covid-19

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (3) e se recupera em casa após ter contraído Covid-19 e ter sido internado para observação por seis dias em um hospital particular de Fortaleza.

O comandante coral já está em casa, onde vai cumprir o restante do tratamento contra a doença. O estado de saúde do dirigente é bom, e ele deve retornar às atividades do clube na próxima semana.

Newton Filho é presidente do Ferroviário desde 2019, tendo obtido a manutenção do Tricolor da Barra na Série C por duas temporadas e também tendo vencido a Taça Fares Lopes de 2020, conquistando vaga na Copa do Brasil 2021.

O Ferroviário encara o Altos, do Piauí, pela segunda rodada da Série C 2021. A partida acontece no Estádio Elzir Cabral, às 15h30 deste sábado (5).