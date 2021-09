Presidente do Ferroviário fala em reformulação "natural" e faz balanço da participação na Série C

O Ferroviário bateu na trave outra vez por uma vaga na 2ª Fase da Série C. Pelo 3º ano seguido, o Ferrão ficou próximo da classificação, mas deixou a vaga escapar ao perder para o Floresta na última rodada. Com eliminação precoce na competição nacional, o Tubarão da Barra volta suas atenções para a Copa do Nordeste, quando estará em campo pela 2ª fase preliminar no fim de outubro (dia 20 ou 21), contra um adversário ainda a ser definido.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente Newton Filho fala em reformulação "natural" no elenco para a nova etapa e faz balanço da participação do clube na Série C.

Newton Filho Presidente do Ferroviario Estamos em plena fase de nos reunir e planejar. Com certeza, teremos um percentual de reformulação no elenco, o que é natural. Teremos renovações, permanências, saídas. Tudo isso será feito em paralelo à preparação para a Pré-Copa do Nordeste

Reapresentação

O time coral voltou a treinar nesta quarta-feira (29), se reapresentando visando a Copa do Nordeste. Serão praticamente 20 dias até o jogo. Segundo o clube, 10 jogadores devem deixar o elenco.

Legenda: O elenco coral se reapresentou nesta quarta-feira visando a fase preliminar da Copa do Nordeste no fim de oututro Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

O mandatário garante que o time estará pronto para o desafio e com uma filosofia de trabalho implementada por Anderson Batatais, que chegou para as três rodadas finais da Série C.

"O tempo é bom para recuperar os atletas, para treinar e o Anderson implementar sua filosofia de trabalho. E ao mesmo tempo será feita a reformulação do grupo. Mas o time chegará pronto para enfrentar o nosso adversário na 2ª fase do mata-mata, quando o Ferroviário entra na competição.

Balanço da Série C

Newton Filho avaliou mais uma participação coral, a terceira seguida em sua gestão e sem ultrapassar a 1ª fase. Newton acredita que os times foram competivos em todos os anos, mas que a competição é dura. Ele garantiu que para o ano que vem a equipe chegará mais forte, com uma base de elenco.

"Foram três anos que formamos times bem competitivos. A competição é muito equilibrada, difícil. O Ferroviário se manteve da metade para cima, com muitas rodadas no G4, mas infelizmente não conseguiu avançar. Agora é formar um time ainda mais competitivo, que possa brigar pelo acesso. E diferentemente dos últimos anos, iniciar a Série C com a base deste ano, chegando com um conjunto, já que nos outros anos a reformulação foi de quase 100%.